Lifeguard Wesley (17) is klaar voor zomer: 'Wij rennen echt niet in slow motion naar de zee, zoals in die serie’

Tarief voor buurthuis in ene wijk is dubbel zo hoog als andere: ‘Managers moesten sjoemelen’

14:06 De bezuiniging op welzijnswerk is niet alleen het gevolg van tekorten in de jeugdzorg. Bij stichting Xtra was de boekhouding een janboel, blijkt uit de stukken van zorgwethouder Parbhudayal.