Liftpoeper verpest leven van bewoners seniorenflat

Een van de bewoners van seniorencomplex De Muttersborgh in Den Haag maakt het leven van al zijn buren tot een hel. De man poept en plast stelselmatig in de liften.

,,Het leek net een nachtmerrie'', zegt raadslid Janice Roopram. Zij nam namens Groep de Mos poolshoogte in de flat, samen met wijkvertegenwoordiger Sandra van der Kleij. Roopram schrok zich kapot toen de deuren opengingen van de lift in Muttersborgh. ,,Ik was sprakeloos.''

Er was niet alleen geplast in de lift, vertelt Roopram. Er waren ook bloed- en slijmsporen. ,,Ik werd er onpasselijk van.‘’ De vervuiling zou afkomstig zijn van één bewoner die zijn medebewoners veel angst inboezemt in het seniorencomplex aan de Architect Mutterskade in Houtwijk. Niet alleen de lift zou door deze man worden vervuild, er zou ook sprake zijn van drugsoverlast, bedreigingen, vernielingen en diefstal.

Dweilen

Die liften worden volgens Roopram steeds schoongemaakt, maar het is dweilen met de kraan open. ,,Want vervolgens wordt de tweede lift ondergeplast, en -gepoept en wederom besmeurd met bloed en slijm.''

Het raadslid pleit bij de gemeente voor uitzetting van de overlastgevende huurder, zodat de rust kan terugkeren voor de senioren in de 59 appartementen. Verhuurder Haag Wonen was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Volgens Groep de Mos is de verhuurder bezig met het opbouwen van een dossier. ,,Om de overlastgevende bewoner uit huis te plaatsen.''

Roopram zegt geschokt te zijn door de angstcultuur onder de bewoners. De mensen zijn bang en leven teruggetrokken uit angst voor de man, zag ze. Het viel haar op dat de mensen hun gordijnen en rolgordijnen overdag dicht hebben.

'Triest'

,,Het deed me echt wat om de tranen te zien in de ogen van een aantal bewoners. Ik begrijp er niks meer van. Waar blijven extra veiligheidsmaatregelen, zoals extra sloten, cameratoezicht?''

In de flat wonen ook mensen met een beperking die de lift niet kunnen missen. Groep De Mos wil van het stadsbestuur weten waarom de problemen in het seniorencomplex maar voortduren.