Light Walk tikt inmiddels 10.000 deelnemers aan

Truus van Amstel, organisator en kartrekker van het feeërieke lichtfeest in Scheveningen, zag de Light Walk groeien. Van 5000 deelnemers in 2016 ging het naar 7.500 deelnemers in 2017. En dit jaar doen zelfs 10.000 mensen mee aan de sportieve, met lichtkunst gelardeerde looptochten van 7,5, 12,5 en 18,5 kilometer.



,,Er zijn deelnemers uit heel Nederland, uit álle provincies. De Light Walk Scheveningen is inmiddels een van de grootste wandeltochten van Nederland. ,,De Nijmeegse Vierdaagse is by far de grootste met meer dan 45.000 lopers, maar we horen nu wel bij de top 15 van landelijke loopevenementen'', aldus Truus van Amstel.



Ze raakte geïnspireerd door de Fjoertoer op Terschelling. Daar lopen mensen door de natuur en genieten ze onderweg in het donker van verrassende en kunstzinnige licht- en vuureffecten. Van Amstel hoorde erover en het idee vond ze adembenemend. ,,Ik dacht: 'Dát ga ik naar het vasteland halen. Dit gaan we oók in Scheveningen doen'.''