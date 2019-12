Ligt de laatste folder al op de deurmat in Den Haag door komst van ja/ja-sticker?

Vraag bij het nieuwsMet de komst van de ja/ja-sticker lijken de dagen van de ongeadresseerde reclamefolders geteld. Is dat zo? En moeten we daar rouwig om zijn?

De Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren stuurde donderdag een brief aan de gemeenteraad waarin ze de komst van de ja/ja-sticker aankondigde. Mensen in de stad moeten deze speciale brievenbussticker aanvragen als ze nog reclamefolders in de bus willen ontvangen. Bedrijven die folders in brievenbussen zonder sticker stoppen, riskeren een boete van 500 euro per verkeerd bezorgd exemplaar. De wethouder hoopt zo ruim 30 kilo papier per huishouden per jaar minder te hoeven inzamelen.

Je zou zeggen dat in dit digitale domein de reclamefolder sowieso zijn beste tijd gehad heeft. Mensen lezen boeken en kranten digitaal, dus reclamefolders in principe ook. ,,Toch zal het je verbazen hoeveel mensen de papieren folders lezen en met een voordeelbon naar de winkel komen'', zegt Frank Quix, verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Bovendien vraagt Quix zich af of overheidsingrijpen in dit geval gewenst is. ,,Misschien moet die zich druk maken om andere zaken. Ook het milieutechnische aspect van dit verhaal valt mee. Op andere terreinen is echt wel meer winst te halen. Wat dat betreft heeft de overheid boter op het hoofd.''

Toch vindt Quix de ja/ja-sticker op zich een goed idee. Op deze manier krijgen alleen mensen die echt geïnteresseerd zijn in de folder deze in de bus. ,,De vraag is wel of al die mensen echt de moeite gaan nemen om zo'n sticker op te gaan plakken. Op deze manier kunnen retailers straks veel minder folders kwijt. Vooral de bezorgkosten gaan dan relatief stijgen. Nu is dat pak 'm beet 60 cent per folder, inclusief drukkosten. Als je straks gericht de folders moet gaan bezorgen op adressen waar zo'n sticker op de brievenbus zit, ben je veel tijd kwijt voor een beperkt aantal folders. Dat wordt onbetaalbaar.''

