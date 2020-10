Ligt jouw geliefde in een ziekenhuis ver weg?

Update Overleden persoon aangetrof­fen in woning Wognum­straat

25 oktober De politie heeft bekend gemaakt dat er een overleden persoon is aangetroffen in een woning aan de Wognumstraat in de wijk Leyenburg. Er wordt op dit moment nog steeds uitgebreid onderzoek gedaan. Een deel van de straat is afgezet met zwarte hekken. Of er sprake is van een misdrijf, kan de politie nog niet zeggen.