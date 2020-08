Lijdzaam moest ik toezien hoe mijn enige kostbare bezit, de lamp van de Zangeres zonder Naam, kapot ging

Lijdzaam moest ik deze week toezien hoe mijn enige kostbare bezit, de lamp van de Zangeres zonder Naam, door mijn hond op z’n Haags van een tafeltje werd gepleurd. Over die lamp later meer. Eerst even over Wan Liya, die met veel moeite de 4,2 meterhoge vaaslamp vervaardigde van fencaiporselein. Eerder tentoongesteld op het Lange Voorhout en op het kunstwerk van keizer Yongzheng geïnspireerd.



Die bestelde deze parel in 1723 voor zijn verjaardag. Een cadeau dat zo prachtig was dat het tot nationale schat werd gebombardeerd. In 1900 werd het stuk gestolen en naar Europa verscheept. Lang verhaal kort: de kostbare vaaslamp belandde op het nachtkastje van de voorzitter van de Council of American Ambassadors. Een specialist spotte het object tijdens een feest. Het bleek miljoenen waard te zijn.