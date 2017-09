Lijsttrekker pakt uit met gelikte campagnevideo met plottwist

Ook Haagse Stadspartij tegen verkoop Eneco-aandelen

Het is nog niet zeker dat de Haagse politiek haar aandelen in energiebedrijf Eneco (ruim 16 procent) gaat verkopen. Ook de Haagse Stadspartij schaart zich inmiddels in het kamp van de tegenstanders. Vanmiddag praat de gemeenteraad over de deal die de stad honderden miljoenen kan opleveren.