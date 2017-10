Limiet aantal studenten hbo-verpleegkunde

De krapte in het aantal stageplaatsen is voor de Haagse Hogeschool tot nu toe wel een zoektocht, maar nog geen probleem of belemmering geweest.

De limiet aan het aantal studenten is echter óók een rechtstreeks gevolg van het personeelstekort. Er is in de zorg momenteel zo’n enorme krapte, dat er vaak te weinig tijd is om studenten goed te begeleiden. ,,De maatregel is vooral genomen om een verantwoorde en kwalitatieve groei te kunnen garanderen’’, zegt een woordvoerder van de Haagse Hogeschool. ,,De krapte in het aantal stageplaatsen is voor de Haagse Hogeschool tot nu toe wel een zoektocht, maar nog geen probleem of belemmering geweest. Voor al onze studenten zijn tot op heden stageplaatsen te vinden geweest.’’