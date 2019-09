Lindes aan Paleisplein worden tóch niet gekapt

De herinrichting blijft toch hoognodig, meent De Mos. Daarom komt er spoedig een nieuw plan voor het Paleisplein. ,,We willen er het verblijfsklimaat verbeteren. Een aantrekkelijke en leefbare buitenruimte voor iedereen in Den Haag, daar sta ik voor. Het was even zoeken naar een pot met geld in de spelonken van het stadhuis, want dat is wel de consequentie van een nieuw ontwerp en een nieuw participatieproces dat netjes moet worden doorlopen. Dat kost gewoon geld en dat is nu gevonden.”