Line-up bekend: Een Bevrijdingsfestival met een Haags tintje

Onze vrijheid wordt in Den Haag op 5 mei gevierd op het Malieveld en in het gebouw van de Tweede Kamer. Eerder onthulde de organisatie al zo nu en dan wat artiesten die komen optreden. Vanmiddag werd in cocktailbar Spark van Hilton Hotel The Hague het complete programma bekend.



Het lijkt in ieder geval een festival te worden met een Haags tintje. Want naast Di-rect zijn ook Samantha Steenwijk, Tim Akkerman met zijn ode aan 'The Boss' en de dj's Tony Star en Matsoe Matsoe te horen. Zij komen allen uit Den Haag en omgeving.