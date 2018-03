Line-up Parkpop compleet: Danny Vera en The Fratellis treden op

Het is de eerste keer dat Danny Vera naar Parkpop komt. ,,Leuk man’’, laat de singer-songwriter weten. ,,We hebben de laatste jaren veel toffe festivals gedaan. Om me heen heb ik altijd veel mensen over Parkpop gehoord. En Den Haag… ook altijd leuk!’’



De line-up van de 38e editie van Parkpop is met deze laatste namen compleet. Eerder werd al bekend dat Bløf, De Jeugd van Tegenwoordig, Bökkers, The Wolff, The Go! Team, en The Dubbeez naar Parkpop gekomen. ,,Het is ieder jaar weer de kunst om zo’n line-up te creëren’’, stelt organisator Claudia Raven van Ducos Productions. ,,Met een lekkere mix van stijlen en optredens van nationale en internationale top-acts. Dat maakt samen de ultieme Parkpop sound. En die hebben we met deze bands helemaal te pakken!”



Parkpop vindt op zondag 24 juni plaats in het Haagse Zuiderpark.