Linkse partijen niet blij met Amerikaanse lobbygroep

The Hague Business Agency (THBA), die het vestigingsklimaat van de stad promoot en voor 1,2 miljoen euro wordt gefinancierd door Den Haag, zou zich moeten terugtrekken uit de lobbyclub, stelden PvdA en GroenLinks gisteren. Omdat Den Haag anders 'legitimiteit geeft aan een lobbyclub die op een agressieve manier opkomt voor de belangen van slechts een selecte groep grote bedrijven, zoals ExxonMobil, AkzoNobel en Heineken'.



AmCham lobbyt volgens de twee partijen op een dwingende manier voor lage belastingen voor deze grote bedrijven en was lang voor het afschaffen van landelijke dividendbelasting. De groep mengt zich actief in de Amerikaanse politiek. GroenLinks en de PvdA vinden de link tussen de Amerikaanse club en de stad Den Haag misplaatst. ,,We onderschrijven het belang van goede banden met het bedrijfsleven, maar het promoten van de stad Den Haag mag niet gekoppeld zijn aan het lobbyen voor lagere belastingen.''



