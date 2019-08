Linzen-quinoaburger, oesterzwambitterballen en een vegan kapsalon

Toen we afgelopen donderdag de keuze gingen maken voor de rubriek van vandaag werden we tot twee keer toe ingehaald door het nieuws. Eerst vloog die dag bij een boerderij in Nijkerk een schuur in brand waarbij 16.000 kippen de dood vonden, even later was het raak bij een varkenshouderij in Streefkerk waar 1500 varkens in de vuurzee verdwenen. Probeer op zo'n dag maar met een goed geweten te gaan snacken.