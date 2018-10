Liquorist met verfijnde neus genoot ondanks alles nog van het leven

Gerrit van Schie (12 januari 1938 - 11 september 2018) stamde van twee kanten uit een destilleerdersfamilie. Zijn moeder was een Vlek. De jeneverstokerij van de familie Vlek stond aan de Brabantse Turfmarkt in Delft en zou later samengaan met een andere grote stokerij. Vlekjenever bestaat echter nog steeds. Gerrits vader had drankengroothandel Van Schie en baatte hotel Van Ouds Het Raadhuis in Pijnacker uit. Gerrit groeide op tussen de koperen ketels waar advocaat in werd gemaakt. Dat hij ook de drankenhandel in zou gaan, stond bij zijn geboorte eigenlijk al vast.