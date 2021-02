LIVE | 250 meldingen van sneeuwschade in de glastuinbouw en hondje uit water gered

Kunnen de schaatsen al uit het vet? Vrijwilli­gers hebben goede hoop: ‘Vorst komt zeker terug’

31 januari Schaatsen op natuurijs zou een opkikker van jewelste zijn in deze voor veel mensen zo sombere coronatijd. Het vriest echter niet en maandag is het al februari. Voor pessimisme hebben de vrijwilligers bij de schaatsclubs in de regio echter geen talent. ,,Als het dit jaar niet lukt, lukt het vast volgend jaar.”