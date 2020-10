LIVE | 3000 liter bier voor horeca en gratis saté: Zo gaan we hier om met coronamaatregelen

Het is vandaag voor een maand lang de laatste dag dat de horeca in Nederland open is. Om 22.00 uur vanavond moeten de deuren sluiten in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Ook mag er na 20.00 uur geen alcohol en wiet meer verkocht worden. Hoe vergaat de eerste dag in de ‘gedeeltelijke lockdown’ in Den Haag en omgeving?