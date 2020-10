LIVE | 338 nieuwe besmettingen in Den Haag en woningprijs trekt zich niets aan van coronacrisis

De aangescherpte coronamaatregelen zijn gisteravond ingegaan. Hoe gaat het op de eerste volledige dag in de ‘gedeeltelijke lockdown’ in Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer? Lees er alles over in ons liveblog.

In Den Haag en omliggende gemeenten is het aantal besmettingen weer opgelopen. In totaal kwamen er in de regio Haaglanden het afgelopen etmaal 653 besmettingen bij.

In Den Haag zijn er in de afgelopen 24 uur 338 mensen positief getest. Acht Hagenaars zijn opgenomen in het ziekenhuis.

In de gemeente Rijswijk is één persoon overleden aan de gevolgen van het virus. In Delft is een besmet persoon in het ziekenhuis opgenomen. In de andere gemeenten kwamen er geen extra ziekenhuisopnames of sterfgevallen bij.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur)

Den Haag + 338

Rijswijk + 36

Wassenaar + 11

Voorschoten + 5

Leidschendam-Voorburg + 30

Delft + 58

Pijnacker-Nootdorp + 31

Zoetermeer + 76

Westland + 61

Midden-Delfland + 6

Dagrecord

Landelijk werden er in de afgelopen 24 uur 7833 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een nieuw dagrecord. Gisteren heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7296 positieve tests gemeld en eergisteren 7377.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 200.000 mensen in Nederland positief getest. De teller staat nu op bijna 204.000. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 48.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Volledig scherm - Een leeg terras van Cafe Luden op het Plein in Den Haag. Op het terras werd uitbundig feest gevierd vlak voor het moment dat de horeca voor vier weken dicht moet. © ANP