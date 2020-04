LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuis in Den Haag stijgt naar 139, teleurstelling in Booking.com

even bellen met ‘Kijkbuis Kid’ Sem (12) beoordeelt tv-program­ma's voor volwasse­nen

15:03 Hoe kijken kinderen naar ‘volwassen’ televisieprogramma’s? Wat vinden zij van Martien Meiland. Of Party Bard? Op deze vragen volgen de antwoorden vanaf komende vrijdag in Kijkbuis Kids, bij SBS6. Een van de tv-recensenten in de dop is de twaalfjarige Sem van der Kruk, uit Duindorp.