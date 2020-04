LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuis in Den Haag stijgt naar 151, boetes uitgedeeld

Theaterfes­ti­val de Parade hoopt wel door te kunnen gaan deze zomer

14:46 Hoewel het afzeggingen regent in evenementenland, gaat het rondreizend theaterfestival de Parade er voorlopig van uit dat het deze zomer door kan gaan. Van vrijdag 10 tot en met 19 juli staat het festijn in het Westbroekpark in Den Haag. Een van de opvallendste namen is Hagenaar Sander van de Pavert die Lucky zonder TV presenteert, een voorstelling over kijken zonder beeld en horen met je oren.