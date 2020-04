LIVE | Aantal coronapatiënten in ziekenhuis in Den Haag stijgt naar 224

Even bellen met Ben moest even naar adem happen toen hij gebeld werd: ‘Goedemor­gen, u spreekt met de koning...’

14:11 Ben Lachhab kreeg met zijn initiatief om 100.000 maaltijden te bereiden voor kwetsbare ouderen in Den Haag al veel lof toegezwaaid. Maar toen op een onbewaakt moment koning Willem-Alexander in de telefoon klom, moest hij toch even naar adem happen.