LIVE | Agent voor de rechter na valse aangifte en meineed

Mi­ni-tent­je moet daklozen warm en droog houden

26 augustus Het is al erg genoeg dat er in Den Haag weer meer mensen op straat slapen, meent Marlies Filbri van het Haagse Straat Consulaat. Vandaar dat de directeur en haar vrijwilligers zo blij zijn met de gift van vijftig supervernuftige mini-tentjes. ,,Wow, deze had ik in mijn dakloze dagen ook wel willen hebben.”