LIVE | Avondklok blijft van kracht, politie feliciteert Willem Engel

videoDe avondklok blijft voorlopig van kracht. Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van de rechter in kort geding over het opheffen ervan voorlopig opgeschort. Het hof deed dat op verzoek van de Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis. Mark Rutte vindt dat de avondklok nog steeds ‘nodig’ is voor de bestrijding van het coronavirus. ,,Ik roep iedereen op om zich zoveel mogelijk aan de avondklok te houden.” Lees alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht ‘zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak.’ De overheid en het adviserende Outbreak Management Team (OMT) dachten namelijk al een tijdje na over de avondklok. Ook het feit dat er tijd was voor een spoeddebat in de Tweede Kamer ‘maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie in dit geval geen sprake was.’

Volgens de voorzieningenrechter maakt de avondklok ‘een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer’. Bovendien beperkt de regel ‘onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging’.

De rechtbank twijfelt ook aan het nut van de avondklok. Daar zijn volgens de uitspraak ‘grote vraagtekens’ bij te zetten. ,,Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest. En daarom is de inzet van deze wet om de avondklok in te stellen niet legitiem.”

Perplex

De uitspraak van de rechter zorgt in elk geval voor blije gezichten in Den Haag. Zo staan ze bij avondwinkel Minimart Haags Hofkwartier perplex van het plotselinge nieuws. ,,Is dit echt waar, heeft de rechter dit werkelijk uitgesproken?”, vraagt eigenaresse Lina zich af.

Samen met haar man runt ze een klein winkeltje aan de Hoge Wal. ,,Ik weet nu niet wat ik moet doen. Ik wil dolgraag opengaan, maar ben bang dat ik dan alsnog beboet kan worden. Is het risico het waard? Ik zou graag bevestiging hebben dat we zonder consequenties open mogen.”

Quote Hopelijk kunnen we langzaam weer opbouwen vanaf vanavond Lina, eigenaresse avondwinkel

Lina gaat vanavond kijken wat de concurrentie doet wanneer ze die bevestiging niet krijgt. ,,Als de rest de deuren opent, dan wij ook.” De winkelier zegt dat de avondklok funest was voor haar omzet. ,,Eerst kwam het alcoholverbod na acht uur waardoor we een kwart moesten missen. Door de invoering van de avondklok werd dat zelfs de helft. Hopelijk kunnen we langzaam weer gaan opbouwen vanaf vanavond.”

Open voor de Bühne

,,Gelukkig leven we in een rechtsstaat”, reageert Sajad Yousefi van avondwinkel Night to Night aan de Herengracht. Hij noemt de avondklok een buitenproportionele maatregel en heeft er als ondernemer veel last van gehad. Door de maatregelen zag Yousefi het steeds rustiger worden in zijn winkel. ,,Overdag zijn er nu al weinig passanten op straat en ook de late uurtjes, waar zo’n zeventig procent van de omzet in zit, missen we nu heel erg.”

Toch verwacht hij nog niet vanavond de deuren al te openen. ,,Ik hoor van andere ondernemers dat ze wel open gaan, maar ik geloof niet dat de maatregel al definitief van tafel is. Als ik vanavond open zou gaan, zou dat alleen voor de bühne zijn. Ik denk namelijk dat ruim tachtig procent van de Hagenaars zich voorlopig toch aan de avondklok houden. Dan is er alsnog niemand op straat.”

Trainingschema’s

Ook bij de sportclubs in de regio wordt er aandachtig gekeken naar het wegvallen van de avondklok. Bij hockey- en voetbalvereniging HBS Craeyenhout wordt er voorlopig nog niet aan het trainingsschema gewerkt. ,,Maar we gaan deze week zeker overleggen of we dingen kunnen aanpassen”, laat voorzitter Adriaan de Buck weten. ,,Misschien volgt er een hoger beroep waardoor de avondklok toch van kracht is. We houden de situatie goed in de gaten.”

Het was eind januari even puzzelen, toen alle trainingen voor negen uur afgerond moesten zijn. ,,Het lukt uiteindelijk wel omdat de jeugd toch vaak eerder op de avond traint en volwassenen nog maar in groepen van twee mogen trainen.”

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

