LIVE | Bekijk hier de voorlopige verkiezingsuitslagen van Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer, De Mos blijft steken op halve zetel

Den Haag

In Den Haag haalde de VVD (na het tellen van 74 procent van de stemmen) weer de meeste stemmen met 20,1 procent. Op plek 2 staat D66 met 17,2 procent van de stemmen. Op plek 3 staat de PVV met 11,1 procent van de stemmen. Code Oranje, de partij van Richard de Mos, haalde slechts 1,7 procent van de stemmen. Lees hier alles over de voorlopige uitslag in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten.

Zoetermeer

Ook in Zoetermeer is de VVD de grootste partij met 24,8 procent van de stemmen. D66 volgt met 14,7 procent van de stemmen en de PVV staat op de derde plek met 12,8 procent van de stemmen.Lees meer over de voorlopige verkiezingsuitslag in Zoetermeer.

Delft

In Delft kreeg D66, net als in 2017, de meeste stemmen, namelijk 21,3 procent. Delft is hiermee de enige gemeente in de regio die de VVD op de tweede plek zet. Zij kregen 16,7 procent van de stemmen. Op de derde plek staat GroenLinks met 8,8 procent van de stemmen en de PVV volgt met 8,3 procent van de stemmen. Lees hier het hele verhaal!

Westland

Ook in Westland is de VVD weer de grootste partij met 31,3 procent van de stemmen. De PVV volgt met 13,7 procent. Het CDA heeft ingeleverd en komt op de derde plek met 13,1 procent van de stemmen. De vreugde is groot bij de Westlandse afdelingen van de VVD en D66. Aan de andere kant zijn de Westlandse takken van het CDA en GroenLinks hevig in mineur na een eclatante nederlaag. ,,Ik ben echt verdrietig.” Lees hier het hele verhaal!

