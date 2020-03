Live | Bloemen eindigen massaal bij het afval en politieke partij wil mupi's inzetten voor voorlichting

Gevangene (23) die tijdens verlof ontsnapte opgepakt in Den Haag

15:23 De 23-jarige veroordeelde man die vorige week ontsnapte tijdens zijn begeleid verlof in Lelystad is gisteren aangehouden. Dat heeft de politie Midden-Nederland laten weten. De ontsnapte gevangene werd opgepakt in Den Haag.