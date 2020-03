Live | Boksles op het strand en Haags gezin vast in Peru

Commentaar Wij kunnen dit. Ook al gaat dit ons soms onbe­schrijf­lijk veel pijn doen

15:44 De term Herrijzend Nederland was altijd iets van vroeger, van oude mensen die over iets heel abstracts als oorlog praatten. Na deze week is er niets ouderwets meer aan die uitdrukking. We zitten middenin iets dat we waarschijnlijk ook over 75 jaar nog herdenken, iets dat ontwricht en verwoest.