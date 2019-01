Live brandstapeldebat: Raad mag ook naar zichzelf kijken

Het wordt een beetje een raar debat vanmiddag. Voor het eerst kunnen Haagse raadsleden burgemeester Pauline Krikke aan de tand voelen over de bijna-ramp met het vreugdevuur op het Scheveningse strand. Maar nu al is duidelijk dat ze op veel vragen geen antwoord hoeven te verwachten.



,,We gaan ongetwijfeld vaak te horen krijgen dat we het werk van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid moeten afwachten’’, zegt fractieleider Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ,,Maar dat neemt niet weg dat er zaken verhelderd kunnen worden. Wij willen bijvoorbeeld dat het convenant met de afspraken rond de vreugdevuren openbaar wordt gemaakt. Dat is, vreemd genoeg, nog altijd niet gebeurd.’’



Ook fractieleider en oud-wethouder Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij ziet, ondanks de beperkingen, voldoende mogelijkheden voor een pittig debat. Over de wijze, bijvoorbeeld, waarop burgemeester Krikke haar verantwoordelijkheid voor de ellende met de vonkenregen lijkt te minimaliseren.



Boegbeeld

,,Ze heeft het in haar brieven aan de raad steeds over de driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester, red.). Maar zíj is het die over de veiligheid van de stad gaat en niemand anders’’, zegt hij. ,,Als boegbeeld van Den Haag hoor je je niet in te dekken. Moet je niet naar anderen wijzen, maar naar voren stappen.’’



Dat Pauline Krikke geen fijne middag zal hebben, ligt voor de hand, maar de vraag is of de Haagse gemeenteraad ook oog heeft voor haar eigen rol. Het potentiële gevaar van de Scheveningse vreugdevuren was voor de lokale politici zeker geen verrassing. Al jaren kregen ook zij waarschuwingen via de keurige evaluatiebrieven over de jaarwisselingen.



Zo viel tijdens oud en nieuw 2013-2014 de Scheveningse stapel al eens brandend om. En bij de jaarwisseling 2014-2015 én 2015-2016 bleken de palletstapelaars lak te hebben aan de strengere veiligheidseisen, waardoor de brandstapels veel hoger werden dan afgesproken. ‘Er zijn onverantwoorde veiligheidsrisico’s genomen’, zo schrijft toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen in 2016 aan de gemeenteraad.