Live | Burgemeester Remkes terug in Den Haag, open brieven van Aptroot en Arends aan hun inwoners

Schipper Chris Schram straalt dat Willems­vaart mag varen in coronacrisis:’Binnen word ik gek’

10:10 Bevlogen schipper Chris Schram is dolgelukkig nu zijn rondvaartboot de Willemsvaart tijdens de coronacrisis in de vaart mag blijven. Na overleg met de gemeente én met medici van het HMC is besloten dat de toeristische boottocht veilig is, zegt hij.