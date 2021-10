LIVE | Chuchu (19) doodgestoken bij Haagse Pier, Amsterdamse ‘drillrappers’ staan terecht

Een uit de hand gelopen ruzie met zeer grote gevolgen. Na de confrontatie tussen de rivaliserende drillrapformaties #24 uit Rotterdam en de Amsterdamse rivaal 73 De Pijp op de Scheveningse Pier augustus vorig jaar bleef Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19) bloedend achter. Hij overleed later die avond aan zijn verwondingen.

De Rotterdammer werd in de Haagse badplaats tijdens de confrontatie in zijn hart en buik gestoken. Op één van de gevonden bebloede messen is het dna van de Amsterdamse verdachte Darrel L. gevonden. Op een tweede mes wordt bloed van ‘Chuchu’ gevonden, maar geen dna van een verdachte. Het OM schrijft dat wapen, waarmee volgens het NFI de niet-dodelijke verwonding werd toegebracht, toch toe aan tweede verdachte: Zaandammer Roan W.. ‘Roekeloze Roan’ zit nu voor de derde keer in voorarrest voor een ernstig steekincident. Hij werd eerder vrijgesproken, een andere zaak werd geseponeerd.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Darrel L. (links) en Roan W., die worden verdacht van de dodelijke steekpartij bij de Pier in Scheveningen. © Aloys Oosterwijk

Geweld, drugshandel en kapmessen

Volgens het Openbaar Ministerie was het een georganiseerd treffen tussen de twee drillrapformaties, de verdachten kwamen naar eigen zeggen om te chillen. Die muziekstroming kenmerkt zich door teksten over eer, ego’s, geld en vrouwen. Ook over geweld, drugshandel en overvallen. In hun clips zie je gemaskerde figuren met lange kapmessen.

De Haagse rechtbank heeft maar liefst drie dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van het schokkende incident. Gisteren bespraken de rechters de feiten en vroegen ze de twee verdachten naar hun ervaringen van die dag. Ook was er tijd ingepland voor een persoonlijke verklaring van de familie van de omgekomen Janga.



Vandaag worden de persoonlijke omstandigheden van Darrel L. en Roan W. besproken, zoals woon- en werksituatie en een eventueel strafblad. De officier van justitie houdt haar requisitoir en de advocaten hun pleidooi ter verdediging. Morgen is gepland als uitloop.

Volledig scherm Tyrece B. rent met een pistool in zijn hand over de Scheveningse Pier. © Eigen foto

Rotterdammer Kevin A., ook bekend als ‘Koekoe’, is eerder veroordeeld tot vijf jaar cel (eis zes jaar) omdat hij tijdens het incident zijn Amsterdamse rivaal Tyrece B. op de Pier wilde doodschieten. Op camerabeelden is te zien dat B. met een vuurwapen over de Pier rende. De advocaten van L. en W. wilden hem horen in de strafzaak van hun cliënten. Dat is onmogelijk, omdat hij nog steeds voortvluchtig is.

