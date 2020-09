LIVE | Coronaverpleegafdeling weer in gebruik en geen jubileumsfeest voor theater De Naald

Golfbrekers Dit uitzendbu­reau test nieuwe arbeidsmi­gran­ten zelf op corona: ‘Via de GGD haast onmogelijk'

28 september De tweede coronagolf lijkt daar: het virus grijpt in een rap tempo om zich heen. Uitzendbureau Tradiro uit De Lier is de eerste Westlandse uitzender die al haar nieuwe werknemers laat testen. ,,Wij willen het Westland zo veel mogelijk coronavrij houden”, zegt Christa Stam (32), facilitair manager bij Tradiro. Deze keer in de rubriek Golfbrekers: Uitzendbureau Tradiro.