LIVE | Debat coronamaatregelen in Den Haag: ‘Plannen om meer testlocaties te openen’

Den Haag gaat eerder hulp bieden aan mensen met financiële problemen: ‘Dit kan iedereen overkomen’

29 september Het aantal inwoners met schulden in Den Haag stijgt. De komende jaren wordt, mede door corona, zelfs een groei van 30 procent verwacht. Het stadsbestuur wil bewoners die in financiële problemen komen veel eerder helpen, om te voorkomen dat ze in de schulden komen. ,,Mensen hoeven zich niet te schamen. Dit kan iedereen overkomen.’’