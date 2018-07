Live: Debat over extra euro's Spuiforum, Wijsmuller is er niet

Even vragen aan Oprichter Q65 verkoopt zelfgemaak­te armbanden: 'Ook vorm van componeren'

7:02 Joop Roelofs (73) was gitarist en oprichter van de legendarische rockband Q65. Komend weekeinde toont en verkoopt hij zijn zelfgemaakte armbanden - Bracelets by YOPY - in Marcello's Art Factory and Rock Gallery aan de Koningin Emmakade in Den Haag.