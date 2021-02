LIVE | Den Haag ontwaakt in witte wereld, tram 16 ontspoord

Video Pernille (25) begint tattooshop met alleen vrouwen: ‘Deze mannenwe­reld kan wel wat girlpower gebruiken’

6 februari Wanneer het weer mag, opent de 25-jarige Pernille Overkamp in Delft haar eigen tattoo studio. Een waar alleen vrouwen werken. ,,In deze mannenwereld kunnen we wel een beetje girlpower gebruiken. Vrouwen kunnen alles, óók tatoeëren.”