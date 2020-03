LIVE | Dit betekenen de coronamaatregelen voor de regio Den Haag: moskeeën, musea en hogescholen op slot

Gouden Pollepel Serveer­ster brengt de vaart erin bij Mr. Smith na lauwe start

16:48 Het begint wat traag, maar de serveerster brengt de vaart erin. In de keuken wordt gescoord met sappige steak maar worden ook kansen gemist. De menukaart is soms lastig te volgen. Deze week gingen we langs bij Mr Smith voor de rubriek De Gouden Pollepel.