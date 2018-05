Live: 'Dit gedrag is onacceptabel in mijn stad, waarin we allemaal Haags zijn'

Politieke partijen vergaderen vanmiddag over de spanningen in de wijk Duindorp. Over de aanpak van de problemen zijn de politici verdeeld .

Wetteloosheid

PvdA vraagt aan burgemeester Pauline Krikke hoe er 'zo'n grote wetteloosheid kan heersen in delen van Duindorp'. ,,Ouders komen met coke aan de neus op school", licht een Martijn Balster van de partij toe. PvdA wil dat er twee keer zoveel politie en straatcoaches wordt ingezet. Groep de Mos heeft vertrouwen in de politie en wacht het onderzoek af naar de gewelddadigheden in Duindorp. De partij ziet nog geen structuur in de incidenten.

Ook vandaag zou er weer een incident geweest met een racistisch motief, meent Cemil Yilmaz van Nida. Een deur van een Surinaamse bewoner zou zijn gesloopt. ,,Wat is er nodig om oude en nieuwe college in te laten zien dat er xenofobe en racistische krachten zijn in Duindorp?", vraagt de islamitische partij zich af. Nur Icar van Islam Democraten: ,,Als we niet ingrijpen, tolereren we dit gedrag."

Racistische incidenten

De bijeenkomst wordt vanmiddag afgetrapt door insprekers die hun ervaringen in de wijk delen. ,,Uitsluiten, lelijk bejegenen en wangedrag. Ik voel me voor mezelf en 2 prachtige zonen niet altijd veilig en gesteund door de overheid'', vertelt de eerste spreker, een donkere vrouw.

Sanne de Bruin, eveneens een donkere vrouw, zegt niet meer door de wijk te durven fietsen. Zij werd twee jaar geleden belaagd in een racistische aanval. Ze durfde er nooit over te praten, tot vandaag. Hanneke van der Werf van D66 raakt in het debat zo geëmotioneerd dat haar inbreng wordt opgeschorst. Het raadslid kent enkele slachtoffers van de racistische incidenten persoonlijk.

Burgemeester Krikke keurt de gebeurtenissen in de wijk af. ,,Dit gedrag is onacceptabel in mijn stad, waarin we allemaal Haags zijn." De burgemeester geeft aan dat het heel frustrerend is dat er nog geen verdachte voor de agressie tegen een Surinaamse bewoner is aangehouden, maar verwijt de politie niks. ,,Als je een vent bent, meld je jezelf." De burgemeester wil, net als Groep de Mos, nog niet spreken van een structureel probleem. ,,Ik zie een serie incidenten in Duindorp, maar een structureel probleem is toch anders."

Selectieve verontwaardiging

PVV-raadslid Willie Dille vindt dat er selectieve verontwaardiging is over de reeks incidenten. Dille zegt dat er weinig ophef is geweest over het Nederlandse echtpaar bij wie de deur is ingetrapt bij de rel rond de Marokkaanse bruidsstoet.

Volgens het PVV-raadslid zijn de inwoners van Duindorp het spuugzat dat overlastgevende Marokkanen niet worden aangepakt. ,,Alles had voorkomen kunnen worden als de politie zou hebben opgetreden tegen toeterende Marokkanen."

Rellen

Aanleiding voor het debat is de uit de hand gelopen confrontatie tussen een Marokkaanse bruidsstoet en bewoners van Duindorp. Twee verdachten van dit incident meldden zich vandaag bij de politie. De een wordt verdacht van vernieling van een ruit van de bruidsauto en de ander van mishandeling als reactie op de vernielingen.

'Verschrikkelijk', dat vinden alle partijen het bekogelen van een Marokkaanse bruidsstoet, het ingooien van ruiten van de ouders van de bruid en het met een bijl inhakken op een raam en de auto van een Surinaamse medebewoonster. Dat geldt ook voor het intrappen van een deur door iemand uit de bruidsstoet van een ouder echtpaar, dat niets te maken had met de rel.

Maar de wijk wegzetten als racistisch, wil niemand van de PvdA, VVD, PVV, Groep de Mos en CDA. Dit op basis van de gesprekken die ze er zelf hebben gevoerd in aanloop naar het debat. Eens zijn ze het ook over het afkeuren van geweld.