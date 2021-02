LIVE | Drukte voor gipsmeesters en koning gaat na twintig jaar (weer) op zijn knieën

Brommerfa­naat Gabriël denkt nog vaak aan zijn Stokvis: ‘Daar reden ouwe kerels op die gingen vissen in de Vliet’

12 februari Ontelbaar zijn de brommers die schrijver en illustrator Gabriël Kousbroek in zijn jonge jaren in en uit elkaar heeft gehaald, in de prak heeft gereden en waarmee hij probeerde te imponeren bij de meisjes. In zijn boek Buikschuiver haalt hij herinneringen op aan zijn rebelse Haagse jeugd.