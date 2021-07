LIVE | Eerste boeren rijden Den Haag binnen

Nijlgans raakt verstrikt in visgerei: ‘Arme dier had maar liefst vier haken diep in zijn poot zitten’

5 juli Een Nijlgans aan de Houtkade in Ypenburg is afgelopen weekend verstrikt geraakt in visgerei en heeft flinke wonden opgelopen. ,,Het arme dier had maar liefst vier haken diep in zijn poot zitten. Gelukkig kon ambulancechauffeur Martin hem vangen.”