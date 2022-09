LIVE | Fans en critici langs route van Prinsjesdag en tractoren van protesterende boeren in beslag genomen

Alleen nog maar muisjes in de schappen; klanten van de Jumbo in Mall trekken zich niets aan van plaag

De Jumbo in de Mall of the Netherlands in Leidschendam, die vorige week dicht moest vanwege een muizenplaag, is weer open. Wie dacht dat de negatieve publiciteit over het ongedierte gevolgen zou hebben voor de klandizie, heeft het mis. De supermarkt is ook vandaag, net als voor de plaag, vol met klanten. ,,Bang voor muizen? Nee joh, die heb je overal.’’

17 september