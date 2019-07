LIVE| Geen zorgen om drinkwatertekort volgens Dunea, kinderboerderijen en museum dicht

Gokver­slaaf­de ex-voorzitter VVE uit het zicht verdwenen

De kaalgeplukte Vereniging van Eigenaren (VvE) Ocarinalaan III in Rijswijk is druk bezig schoon schip te maken. Alle 72 getroffen gezinnen storten eenmalig 700 euro in het leeggeroofde reservefonds. Dat is deze week besloten. De gokverslaafde ex-voorzitter is uit het zicht verdwenen.