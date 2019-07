LIVE| Geen zorgen om tekort drinkwater, museum en kinderboerderijen dicht

SfeerblogDe Haagse regio begint oververhit te raken. De redactiethermometer slaat uit tot 53 graden op het Plein en voor delen in Zuid-Holland is een smogalarm afgegeven. Maar er is ook goed nieuws. Er mag weer gezwommen worden in het Delftse Hout. Volg hieronder alles over de hitte in de Haagse regio.