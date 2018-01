Live genieten van ooglidcorrectie Barbie

Eerder liet Barbie al haar borsten vergroten, lippen opspuiten en haar vagina corrigeren. Ook is ze niet vies van een spuitje botox. En hoewel de Haagse in de bijstand terecht is gekomen, heeft ze alles over voor haar uiterlijk en ondergaat zij nu een ooglidcorrectie.



,,Dinsdag 30 januari ondergaat Samantha haar ooglidcorrectie bij dokter Wouter Jurgens. De ingreep zal live worden uitgezonden en is te zien op ons Instagram kanaal. Kijk je mee?’’, luidde de post op Instagram van Diana Gabriels, de eigenaresse van de Barendrechtse praktijk die de ingreep gaat uitvoeren.



Toch is Barbie niet de eerste realityster die live een cosmetische ingreep ondergaat. De Belgische Pommeline Tillière van Temptation Island liet heel Nederland via Instagram meekijken toen haar billen werden vergroot.