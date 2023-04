LIVE | Gezellig druk op vrijmarkten en Haagse burgemeester laat nagel van pink oranje lakken

Vrouw die meerdere keren A12 overstak niet de enige: ‘Jezelf buiten de auto verplaat­sen? Levensge­vaar­lijk’

Een 56-jarige vrouw deed dinsdagochtend zo’n beetje alles fout wat ze fout kon doen nadat ze een ongeluk had veroorzaakt op de A12 bij Zoetermeer. Het werd van kwaad tot erger toen ze meerdere keren de snelweg overstak en daardoor nog meer aanrijdingen veroorzaakte. Dat is dus absoluut niet de bedoeling, maar wat moet je wel doen als je een ongeluk hebt veroorzaakt of met pech langs de weg stilstaat?