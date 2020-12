LIVE | GGD Haaglanden zoekt nog naar centrale prikplek en vier tips om fit te blijven tijdens de lockdown

Mijn Allessie Nel en Bert zijn twee-een­heid geworden, Nel pelt zelfs z’n eieren

13 december Vanaf het eerste moment dat Nel en Bert Kames elkaar ontmoetten in discotheek The Act in de Haagse Casuariestraat zijn ze elke dag alleen maar meer van elkaar gaan houden. Hun geheim? Blijven praten, anders houd je het niet meer dan 45 jaar met elkaar uit. Dat vertellen ze in de rubriek Mijn Allessie.