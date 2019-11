LIVE | Goedheiligman aangekomen in Scheveningen, motorpieten van Untouchebales delen snoep uit

Vervolgens gaat hij om 14.00 uur richting de Reinkenstraat. Rond 14:45 uur komt hij langs bij de Thomsonlaan en Fahrenheitstraat. Om 15:30 uur is hij op de Weimarstraat en om 16.00 uur op de Prins Hendrikstraat. Even later, om 16.15, zal hij op de Piet Heinstraat arriveren en zijn weg vervolgen naar de Grote Marktstraat. Daar wordt hij om 17.00 uur verwacht. Zijn laatste stop is om 17.30 uur op het Plein in Den Haag.