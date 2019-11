LIVE | Goedheiligman maakt toer door stad, protest van KOZP rustig verlopen

We waren vandaag ook bij de de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op de Koekamp in Den Haag aanwezig. Deze is voornamelijk rustig verlopen. Af en toe leek de spanning tussen tegen- en voorstanders van Zwarte Piet even op te lopen, maar kort voor 15 uur was de manifestatie voorbij en liepen de vele honderden KOZP’ers en hun sympathisanten onder politiebegeleiding naar het station Den Haag CS.



In de stationshal ging de manifestatie nog even door. De activisten roepen leuzen, in afwachting van de trein naar huis, maar inmiddels zijn de actievoerders vertrokken uit Den Haag.