LIVE | Grotere terrassen mogen in winter blijven staan en Van Zanen zegt kennismakingsbezoeken af

Column Brandhaard is koude douche, we staan in een trieste top 10 als Den Haag

29 september ‘We doen ons best, maar het virus doet het beter.’ Duidelijke taal. De feiten spreken voor zich. We staan in een trieste top 10 als Den Haag. De trieste top 10 van grootste besmettingshaarden in Europa. Met 020, dat wel wat hoger staat. Wat dat betreft is het net de eredivisie.