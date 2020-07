LIVE | Haagse binnenstad afgesloten met legervoertuigen, maar nog geen boeren

Motoragent voor rechter na hardhandi­ge arrestatie in centrum Den Haag

2 juli Een 37-jarige motoragent verschijnt dinsdag voor de rechter in Den Haag op verdenking van mishandeling en meineed. Hij zou in 2014 een overlastgever in het Haagse centrum te hardhandig hebben behandeld bij de arrestatie, aldus het Openbaar Ministerie.