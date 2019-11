LIVE | Haagse binnenstad stroomt vol, geen plek meer in Tweede Kamer en lange rijen bij Madurodam

Zwarte pieten verzamelen vanavond uit protest in haven van Schevenin­gen

11:24 Sinterklaas is nog niet in het land, maar zijn pieten snellen hem dit jaar vooruit. Vanavond al, om 18.00 uur verzamelen ze voor de Jumbo in de haven van Scheveningen. Pikzwarte, is de bedoeling van een spontane actie die rondgaat op social media in Den Haag. Iedereen mag meedoen en verkleed als Zwarte Piet naar de haven.