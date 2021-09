LIVE | Haagse burgemeester Jan van Zanen: ‘Het wordt een sobere Prinsjesdag’

Wat is er anders? Vanwege de coronaregels is de Verenigde Vergadering ook dit jaar niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Ook is er minder militair ceremonieel bij de Grote Kerk. En geen balkonscène bij Paleis Noordeinde. De gemeente Den Haag roept mensen om op niet naar Den Haag te komen, maar de ceremonie op televisie te volgen.