LIVE | Haagse Markt blijft dicht vandaag vanwege de sneeuw en teststraten morgen gewoon weer open

Van bil­naad-ad­jes tot racismerel: rector magnifus Carel Stolker blikt terug op roerige Leidse jaren

7 februari Bij twijfel gewoon doen. Die houding typeert Carel Stolker (66), scheidend rector magnifcus van Universiteit Leiden. ,,Baudet was welkom en hetzelfde geldt voor president Erdogan, mocht hij willen komen. Als er maar een open debat is, dat is de kracht van de universiteit.”