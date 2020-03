Live | Hoogwerker ingeschakeld voor verjaardag oma (100) en tientallen boetes uitgedeeld

Tbs met dwangver­ple­ging geadvi­seerd voor Syriër die brand stichtte bij CBR in Rijswijk

11:00 De Syriër die verdacht wordt van brandstichting bij het CBR in Rijswijk begin dit jaar, was behoorlijk in de war. Dat bleek zojuist bij een zitting in de rechtbank in Den Haag. Door de brand moesten duizenden examens verplaatst worden en is het pand tot vandaag de dag buiten gebruik.